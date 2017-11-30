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    Под Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие. ДТП, Иркутская область, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие

    Под Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие

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    Под Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие

    Под Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие

    Под Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие

      На Байкальском тракте под Иркутском в ДТП попали 14 автомобилей. В МВД уточнили, что речь идет о трех одновременных авариях.

      Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области: «Речь идет о трех автомобильных авариях. Все они произошли в 2–4 километрах от Иркутска с интервалом всего в несколько минут. Пока имеются данные о двух пострадавших — одном взрослом и одном ребенке».

      В МВД предположили, что причиной аварий стала гололедице и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции в таких погодных условиях.

      Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области: «В первом ДТП автомобиль Toyota Prius столкнулся со впереди идущим автомобилем, а тот, в свою очередь, тоже „догнал“ впереди идущую машину. Второе и третье ДТП произошли по такому же сценарию».

      Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте аварий работают сотрудники МВД, устанавливающие все детали происшествия, пишет ТАСС.

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