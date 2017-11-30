Под Иркутском на трассе столкнулись 14 автомобилей, есть пострадавшие

На Байкальском тракте под Иркутском в ДТП попали 14 автомобилей. В МВД уточнили, что речь идет о трех одновременных авариях.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области: «Речь идет о трех автомобильных авариях. Все они произошли в 2–4 километрах от Иркутска с интервалом всего в несколько минут. Пока имеются данные о двух пострадавших — одном взрослом и одном ребенке».
В МВД предположили, что причиной аварий стала гололедице и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции в таких погодных условиях.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области: «В первом ДТП автомобиль Toyota Prius столкнулся со впереди идущим автомобилем, а тот, в свою очередь, тоже „догнал“ впереди идущую машину. Второе и третье ДТП произошли по такому же сценарию».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте аварий работают сотрудники МВД, устанавливающие все детали происшествия, пишет ТАСС.
В МВД предположили, что причиной аварий стала гололедице и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции в таких погодных условиях.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области: «В первом ДТП автомобиль Toyota Prius столкнулся со впереди идущим автомобилем, а тот, в свою очередь, тоже „догнал“ впереди идущую машину. Второе и третье ДТП произошли по такому же сценарию».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте аварий работают сотрудники МВД, устанавливающие все детали происшествия, пишет ТАСС.
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