На Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе

Как украинские националисты терроризируют футболистов «Шахтера», после Майдана вынужденного переехать из родного Донецка? И выйдут ли игроки на поле в футболках с бандеровской символикой?
На Украине радикалы взялись за футболистов донецкого «Шахтёра». Ультраправые обвинили спортсменов в непатриотичном поведении и устроили им, как сами это назвали, «воспитательную беседу». Но одними словами националисты не ограничились, и перешли к шантажу и угрозам суровой расправы.
Радикалов очень возмутил тот факт, что перед недавним матчем чемпионата Украины руководство клуба категорически отказалось надевать на детей, сопровождающих футболистов, футболки с надписью: «Мой папа — герой АТО». Бывший командир полка националистов «Азов» Максим Жорин еще припомнил игрокам, что они как-то «без должного трепета» поют гимн его страны.
Жесткие разговоры болельщиков с футболистами — не редкость. Но обычно спортсменам выговаривают за плохую игру, но никак не за форму одежды. И уж, тем более, спортсменам не угрожают расправой.
Опешившим игрокам «Шахтёра» не осталось ничего другого, как пообещать выполнение всех условий.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Радикалов очень возмутил тот факт, что перед недавним матчем чемпионата Украины руководство клуба категорически отказалось надевать на детей, сопровождающих футболистов, футболки с надписью: «Мой папа — герой АТО». Бывший командир полка националистов «Азов» Максим Жорин еще припомнил игрокам, что они как-то «без должного трепета» поют гимн его страны.
Жесткие разговоры болельщиков с футболистами — не редкость. Но обычно спортсменам выговаривают за плохую игру, но никак не за форму одежды. И уж, тем более, спортсменам не угрожают расправой.
Опешившим игрокам «Шахтёра» не осталось ничего другого, как пообещать выполнение всех условий.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии