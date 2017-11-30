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    На Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе. Донецк, Украина, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе

    На Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе

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    На Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе

    На Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе

    На Украине радикалы терроризируют футболистов «Шахтера» за отказ пропагандировать войну в Донбассе

      Как украинские националисты терроризируют футболистов «Шахтера», после Майдана вынужденного переехать из родного Донецка? И выйдут ли игроки на поле в футболках с бандеровской символикой?

      На Украине радикалы взялись за футболистов донецкого «Шахтёра». Ультраправые обвинили спортсменов в непатриотичном поведении и устроили им, как сами это назвали, «воспитательную беседу». Но одними словами националисты не ограничились, и перешли к шантажу и угрозам суровой расправы.

      Радикалов очень возмутил тот факт, что перед недавним матчем чемпионата Украины руководство клуба категорически отказалось надевать на детей, сопровождающих футболистов, футболки с надписью: «Мой папа — герой АТО». Бывший командир полка националистов «Азов» Максим Жорин еще припомнил игрокам, что они как-то «без должного трепета» поют гимн его страны.

      Жесткие разговоры болельщиков с футболистами — не редкость. Но обычно спортсменам выговаривают за плохую игру, но никак не за форму одежды. И уж, тем более, спортсменам не угрожают расправой.

      Опешившим игрокам «Шахтёра» не осталось ничего другого, как пообещать выполнение всех условий.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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