МЧС: в домах 600 тысяч жителей столицы температура ниже нормы

В Москве ведутся работы по устранению коммунальной аварии, оставившей без теплоснабжения и горячей воды сотни тысяч столичных жителей. Специалисты обещают вернуть подачу тепла в полном объеме в ближайшее время.
Илья Денисов, начальник управления ГУ МЧС по Москве: «Аварийный участок локализован. В настоящий момент ведутся работы по доведению температуры теплоносителя до нормативного уровня 80–85 градусов. В зоне пониженного теплоснабжения остаются около 600 тысяч человек, 30 детсадов и около 40 школ».
Об этом Денисов доложил главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе оперативного совещания. Министр потребовал вести мониторинг температуры в квартирах, а также на социально значимых объектах, цитирует РИА Новости. По словам Денисова, специалисты проводят поквартирный обход. Он также сообщил, что последствия аварии не отразятся на работе школ и детских садов.
Напомним, прорыв теплоцентрали произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц, проходившие мимо люди получили ожоги. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, некоторые из них от госпитализации отказались. Горячая вода залила Иркутскую улицу. Движение транспорта по ней перекрыли, автобусные маршруты пустили в объезд.
Без теплоснабжения остались а остались, по разным данным, до двух тысяч многоквартирных домов, где проживает около миллиона человек. Аварийный участок оперативно локализовали, а жилые дома и социальные объекты перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. Специалисты обещают, что в ближайшие часы температура во всех домах повысится. В ликвидации последствий аварии задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.
Об этом Денисов доложил главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе оперативного совещания. Министр потребовал вести мониторинг температуры в квартирах, а также на социально значимых объектах, цитирует РИА Новости. По словам Денисова, специалисты проводят поквартирный обход. Он также сообщил, что последствия аварии не отразятся на работе школ и детских садов.
Напомним, прорыв теплоцентрали произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц, проходившие мимо люди получили ожоги. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, некоторые из них от госпитализации отказались. Горячая вода залила Иркутскую улицу. Движение транспорта по ней перекрыли, автобусные маршруты пустили в объезд.
Без теплоснабжения остались а остались, по разным данным, до двух тысяч многоквартирных домов, где проживает около миллиона человек. Аварийный участок оперативно локализовали, а жилые дома и социальные объекты перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. Специалисты обещают, что в ближайшие часы температура во всех домах повысится. В ликвидации последствий аварии задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.
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