Социологи выяснили, сколько денег россияне готовы тратить на отдых и развлечения

Результаты соцопросов показывают, что спорт, как способ проведения досуга, становится у россиян все популярнее.

Социологи хотели понять, сколько денег россияне готовы тратить в месяц на отдых и развлечения. Большинство участников опроса считают, что расходы на отдых не должны превышать пятую часть дохода.



Почти половина опрошенных согласны потратить на свои развлечения и досуг только 10% дохода. Есть также немногие беззаботные граждане, которые могут половину всех денег спустить на развлечения. При этом более пятой части респондентов, в основном, это пожилые жители сельской местности, уверены в том, что «отдых -

это баловство».



Что касается досуговый пристрастий россиян, триумвират «дом, дача, дети» не сдает, а только укрепляет позиции. Вдвое выросло число любителей отдыха на природе.



Многие лучшим вариантом проведения досуга считают общение с друзьями. Заметно выросло число поклонников интернет-серфинга. А вот телевидение, радио, газеты, журналы и даже музыка, наоборот, опускаются в рейтинге времяпрепровождения.

