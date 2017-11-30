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    В центре Москвы скорая помощь столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

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    В центре Москвы скорая помощь столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

    В центре Москвы скорая помощь столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

    Возле метро «Сокольники» в Москве произошла авария с участием трамвая и кареты скорой помощи.

    Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД: «На пересечении улицы Стромынка и 2-го Полевого переулка столкнулись трамвай и карета скорой помощи. По предварительным данным, два человека получили травмы».

    Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие все обстоятельства аварии, пишет РИА Новости.

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