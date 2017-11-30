В центре Москвы скорая помощь столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

Возле метро «Сокольники» в Москве произошла авария с участием трамвая и кареты скорой помощи.
Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД: «На пересечении улицы Стромынка и 2-го Полевого переулка столкнулись трамвай и карета скорой помощи. По предварительным данным, два человека получили травмы».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие все обстоятельства аварии, пишет РИА Новости.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняющие все обстоятельства аварии, пишет РИА Новости.
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