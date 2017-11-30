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    Лечат или калечат: к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков. здоровье, медицина, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛечат или калечат: к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков

    Лечат или калечат: к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков

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    Лечат или калечат: к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков

    Лечат или калечат: к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков

    Лечат или калечат: к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков

      Ученые выяснили, что даже одна бесконтрольно принятая таблетка антибиотика может угрожать жизни. Почему тогда эти препараты можно купить в любой аптеке?

      Всемирная организации здравоохранения предостерегает от принятия антибиотиков людей, занимающихся самолечением. Каждый, вроде бы, знает: без назначения врача антибиотики принимать нельзя. Но почему-то многие не относятся к этому серьезно. Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.

      Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ: «Страшно то, что люди стали умирать, потому что исчезла возможность защитить человека от вирусов».

      От этой беззащитности, по подсчетам экспертов, в мире уже умирает 700 тысяч человек в год. Даже банальные пневмония, туберкулез и сепсис, становятся смертельными. Причина — мутация бактерий из-за бесконтрольного применения антибиотиков. Болезнетворные микроорганизмы перестают бояться лекарств. Пациентов с такой проблемой в России уже 1 из 10. Классический пример, больницы, где при постоянной дезинфекции, всегда появляется то, что уже никакой химией не возьмешь.

      Мильяна Грбик, представитель Всемирной организации здравоохранения: «Более 37 тысяч человек в Европе умирают от внутрибольничных инфекций».

      Этот эксперимент наглядно показывает эволюцию кишечной палочки. На стекле антибактериальный препарат. Естественный отбор в действии: на каждом этапе гибнет большинство, остаются сильные, размножаются и идут дальше. В итоге получается вид, который научился переносить мощные дозы антибиотика. Ученые сравнивают это с тем, как десятилетний ребенок пытается забить гвоздь. Сначала получается с трудом. Но с каждым ударом все лучше.

      День Анастасии расписан по минутам: работа, ребенок, хозяйство. Признается: на врачей просто нет времени. Диагнозы ставит сама, лекарства выписывает тоже

      Анастасия Посохова: «Если на все брать разрешение, то можно стоять в очередях бесконечно.

      Но наступает день, когда привычные таблетки уже не помогают.

      Анастасия Посохова: „Если долго применяешь один препарат, то начинается тошнота, плохое самочувствие. Приходится перескакивать на другой“».

      Если бы Анастасия сходила к врачу, ей бы объяснили, что неправильно подобранные препараты только помогают болезни. Отсюда и те самые тошнота и слабость.

      Людмила Лапа, иммунолог: «Человек, который принимает самостоятельно антибиотики, он переводит свои инфекции в хроническую стадию».

      Как следствие больничные удлиняются, и в масштабах страны ущерб экономике исчисляется миллиардами. Но самое страшное, бактерии становятся сильнее, а значит, растет смертность.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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