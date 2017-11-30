Мэр Сосновоборска потребовал от обманутых дольщиков деньги «за оскорбление достоинства»

В Красноярском крае мэр Сосновоборска решил взыскать с обманутых дольщиков деньги за клевету. А может правда люди, оставшиеся без квартир, очернили градоначальника?
В России вновь на первый план вышла проблема обманутых дольщиков. В Екатеринбурге к шести годам тюрьмы приговорили застройщика, обманувшего покупателей на 135 млн рублей. То, что дело дошло до суда и закончилось реальным сроком для виновного, это пока редкость. Хотя проблема обманутых дольщиков в последнее время, вроде бы, сдвинулась с мертвой точки. Особенно, после того, как в сентябре на совещании с правительством у президента состоялся очень серьезный разговор с министрами на эту тему.
Тогда же было решено постепенно отказываться от долевого строительства, создать компенсационный фонд и постепенно закрывать существующие долевые бреши. Зато в Красноярском крае мэр одного из городов так извернулся, что недобросовестного застройщика наказывать не наказал, а дольщикам не только деньги не вернул, но еще и оштрафовал. Подробности в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Анжелика Рогусова — инвалид второй группы. Квартиру в Сосновоборске покупала в складчину с братом. Но в положенный по договору срок въехать в квартиру так и не удалось. А недавно узнала, что местный мэр настолько на нее обиделся, что подал иск в суд об оскорблении чести и достоинства, требуя от нее полмиллиона рублей.
Анжелика Рогусова, дольщица: «Если Пономареву очень трудно, не хватает на жизнь, и если я с моей пенсией и моими родственниками сможем осилить эту сумму, тогда мне останется продать почку и отдать ему деньги. Если ему их очень не хватает».
Честь, достоинство и, видимо, душу мэра задело видео, на котором группа обманутых дольщиков у краевого правительства высказывается о наболевшем: дома не достроены, местная власть не реагирует.
История уже получила широкую огласку. Если раньше о скандальном видео знали лишь единицы, то сейчас ролик распространяется как вирус, умножая ущерб чести, достоинству и деловой репутации главы города
Компания, о которой говорят жители, известный в городе застройщик. Они сдали много домов, никто не ждал подвоха. Но эта стройка встала. Денег нет, 150 дольщиков из трех домов остались ни с чем. А мэр города, вместо того, чтобы решать проблемы недостроя, ополчился на тех, кто об этом недострое говорит.
Денис Денисов, общественник: «Я только вчера узнал о том, что глава города подал на меня иск о взыскании 500 тысяч рублей. Был, конечно, шокирован».
Спросить у мэра о границах допустимого в критике чиновников не получилось. Глава города не явился в суд. Должен был приехать адвокат, но и его нет. Оказалось, что мэр Пономарёв в отпуске. У него сейчас и без дольщиков проблем хватает. В декабре его ждет другой суд, итогом которого может стать даже отставка. Главе Сосновоборска придется отвечать перед антимонопольным управлением о законности сделок по передаче важных объектов ЖКХ. Но в мэрии утверждают, две судебные истории никак не связаны.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Тогда же было решено постепенно отказываться от долевого строительства, создать компенсационный фонд и постепенно закрывать существующие долевые бреши. Зато в Красноярском крае мэр одного из городов так извернулся, что недобросовестного застройщика наказывать не наказал, а дольщикам не только деньги не вернул, но еще и оштрафовал. Подробности в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Анжелика Рогусова — инвалид второй группы. Квартиру в Сосновоборске покупала в складчину с братом. Но в положенный по договору срок въехать в квартиру так и не удалось. А недавно узнала, что местный мэр настолько на нее обиделся, что подал иск в суд об оскорблении чести и достоинства, требуя от нее полмиллиона рублей.
Анжелика Рогусова, дольщица: «Если Пономареву очень трудно, не хватает на жизнь, и если я с моей пенсией и моими родственниками сможем осилить эту сумму, тогда мне останется продать почку и отдать ему деньги. Если ему их очень не хватает».
Честь, достоинство и, видимо, душу мэра задело видео, на котором группа обманутых дольщиков у краевого правительства высказывается о наболевшем: дома не достроены, местная власть не реагирует.
История уже получила широкую огласку. Если раньше о скандальном видео знали лишь единицы, то сейчас ролик распространяется как вирус, умножая ущерб чести, достоинству и деловой репутации главы города
Компания, о которой говорят жители, известный в городе застройщик. Они сдали много домов, никто не ждал подвоха. Но эта стройка встала. Денег нет, 150 дольщиков из трех домов остались ни с чем. А мэр города, вместо того, чтобы решать проблемы недостроя, ополчился на тех, кто об этом недострое говорит.
Денис Денисов, общественник: «Я только вчера узнал о том, что глава города подал на меня иск о взыскании 500 тысяч рублей. Был, конечно, шокирован».
Спросить у мэра о границах допустимого в критике чиновников не получилось. Глава города не явился в суд. Должен был приехать адвокат, но и его нет. Оказалось, что мэр Пономарёв в отпуске. У него сейчас и без дольщиков проблем хватает. В декабре его ждет другой суд, итогом которого может стать даже отставка. Главе Сосновоборска придется отвечать перед антимонопольным управлением о законности сделок по передаче важных объектов ЖКХ. Но в мэрии утверждают, две судебные истории никак не связаны.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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