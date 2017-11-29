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    Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой. Москва, аварии в ЖКХ, водоснабжение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИркутскую улицу Москвы залило горячей водой

    Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой

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    Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой

    Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой

    Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой

      В результате коммунальной аварии на востоке Москвы несколько человек обварились кипятком.

      В среду вечером из-за прорыва 800-миллиметрового трубопровода с горячей водой улица Иркутская оказалась залита горячей водой. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, в результате коммунальной аварии в районе Гольяново на востоке столицы пострадали 6 человека, они госпитализированы.

      Сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго России: «В 18:55 поврежденный участок трубопровода перекрыт. Теплоснабжение около 900 многоквартирных жилых домов в Восточном автономном округе осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети».

      Из-за аварии движение транспорта по Иркутской улице перекрыто, временно изменено движение трех автобусных маршрутов. На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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