Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой

В результате коммунальной аварии на востоке Москвы несколько человек обварились кипятком.
В среду вечером из-за прорыва 800-миллиметрового трубопровода с горячей водой улица Иркутская оказалась залита горячей водой. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, в результате коммунальной аварии в районе Гольяново на востоке столицы пострадали 6 человека, они госпитализированы.
Сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго России: «В 18:55 поврежденный участок трубопровода перекрыт. Теплоснабжение около 900 многоквартирных жилых домов в Восточном автономном округе осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети».
Из-за аварии движение транспорта по Иркутской улице перекрыто, временно изменено движение трех автобусных маршрутов. На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго России: «В 18:55 поврежденный участок трубопровода перекрыт. Теплоснабжение около 900 многоквартирных жилых домов в Восточном автономном округе осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети».
Из-за аварии движение транспорта по Иркутской улице перекрыто, временно изменено движение трех автобусных маршрутов. На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.
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