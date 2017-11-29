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    «Амур» прервал победную серию «Йокерита» в КХЛ

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    • Фото: hcamur / instagram.com
    «Амур» прервал победную серию «Йокерита» в КХЛ

    «Амур» прервал победную серию «Йокерита» в КХЛ

    «Амур» прервал победную серию «Йокерита» в КХЛ
  • Фото: hcamur / instagram.com

    • Хоккеисты хабаровского «Амура» в овертайме нанесли гостевое поражение хельсинкскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Матч в Хельсинки между «Йокеритом» и «Амуром» завершился со счетом 4:5 в пользу хабаровского клуба.

    У хозяев льда отличились Петер Регин (11-я минута), Мика Ниеми (26), Томми Хухтала (32) и Антти Пильстрсм (60). В составе победителей дубль оформил Александр Горшков (8 и 15), по шайбе забросили Олег Ли (23), Владислав Ушенин (35) и Александр Фролов (65).

    Хабаровчане прервали четырехматчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ. В следующем матче 1 декабря «Амур» на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Йокерит» 2 декабря примет петербургский СКА.

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