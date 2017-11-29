Поклонская предсказала конец Международного олимпийского комитета

Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что Международный олимпийский комитет будет ликвидирован после решений об отстранении российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет находится на грани ликвидации, заявила в среду депутат Госдумы Наталья Поклонская. После решений о дисквалификации российских спортсменов стало ясно, что эта организация не функционирует самостоятельно, передает слова депутата РИА Новости.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Все идет к тому, что скоро этот комитет отменят. С таким подходом необоснованным, предвзятым и заполитизированным, это уже не тот комитет, который должен быть, он не настоящий. Все видят, что их как марионетку используют, чтобы удовлетворить различные политические амбиции».
Российские спортсмены самые лучшие, и это известно всем, добавила Поклонская.
Напомним, в среду МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх еще троих российских бобслеистов: Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. Уже 22 спортсмена были дисквалифицированы якобы за применение допинга. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что «состоявшуюся победу украсть очень сложно».
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Все идет к тому, что скоро этот комитет отменят. С таким подходом необоснованным, предвзятым и заполитизированным, это уже не тот комитет, который должен быть, он не настоящий. Все видят, что их как марионетку используют, чтобы удовлетворить различные политические амбиции».
Российские спортсмены самые лучшие, и это известно всем, добавила Поклонская.
Напомним, в среду МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх еще троих российских бобслеистов: Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. Уже 22 спортсмена были дисквалифицированы якобы за применение допинга. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что «состоявшуюся победу украсть очень сложно».
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