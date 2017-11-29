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    «За душу берет»: Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате»

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    «За душу берет»: Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате»

    «За душу берет»: Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате»

    «За душу берет»: Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Российский президент ознакомился с новым приключенческим фильмом «Легенда о Коловрате».

    Глава государства посмотрел картину вместе с министром культуры Владимиром Мединским, режиссером фильма Джахонгиром Файзиевым, а также исполнителями главных ролей Ильёй Малаковым и Полиной Чернышовой.

    После ознакомления с фильмом Путин признался, что увиденное впечатляет и берет за душу.

    Владимир Путин, президент РФ: «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая».

    Также глава государства пожелал фильму успехов в прокате и похвалил актеров, передает РИА Новости.

    При этом президент выразил надежду на то, что в следующий раз Файзиев снимет фильм, где триумф одержит российский герой, где наши герои побеждают и хоронят других с почестями.

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    Из былин в блокбастер: в Москве представили фильм-фэнтези «Легенда о Коловрате»
    Фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат 30 ноября. В ленте рассказывается история рязанского десятника Евпатия Коловрата, который бросил вызов хану Батыю во времена ордынского нашествия в XIII веке.

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