«За душу берет»: Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате»

Российский президент ознакомился с новым приключенческим фильмом «Легенда о Коловрате».
Глава государства посмотрел картину вместе с министром культуры Владимиром Мединским, режиссером фильма Джахонгиром Файзиевым, а также исполнителями главных ролей Ильёй Малаковым и Полиной Чернышовой.
После ознакомления с фильмом Путин признался, что увиденное впечатляет и берет за душу.
Владимир Путин, президент РФ: «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая».
Также глава государства пожелал фильму успехов в прокате и похвалил актеров, передает РИА Новости.
При этом президент выразил надежду на то, что в следующий раз Файзиев снимет фильм, где триумф одержит российский герой, где наши герои побеждают и хоронят других с почестями.
Фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат 30 ноября. В ленте рассказывается история рязанского десятника Евпатия Коловрата, который бросил вызов хану Батыю во времена ордынского нашествия в XIII веке.
После ознакомления с фильмом Путин признался, что увиденное впечатляет и берет за душу.
Владимир Путин, президент РФ: «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая».
Также глава государства пожелал фильму успехов в прокате и похвалил актеров, передает РИА Новости.
При этом президент выразил надежду на то, что в следующий раз Файзиев снимет фильм, где триумф одержит российский герой, где наши герои побеждают и хоронят других с почестями.
Фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат 30 ноября. В ленте рассказывается история рязанского десятника Евпатия Коловрата, который бросил вызов хану Батыю во времена ордынского нашествия в XIII веке.
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