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    Белорусская биатлонистка Скардино взяла золото в индивидуальной гонке первого этапа КМ

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    • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin
    Белорусская биатлонистка Скардино взяла золото в индивидуальной гонке первого этапа КМ

    Белорусская биатлонистка Скардино взяла золото в индивидуальной гонке первого этапа КМ

    Белорусская биатлонистка Скардино взяла золото в индивидуальной гонке первого этапа КМ
  • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin

    • Надежда Скардино показала лучший результат в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

    Дистанцию в 15 км белорусская спортсменка преодолела за 42 минуты 57,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для Скардино сегодняшняя победа стала первой на этапах Кубка мира

    Второе время показала Сюннсве Сулемдаль из Норвегии. Замкнула же тройку украинка Юлия Джима.

    Россиянки не смогли попасть в первую 20-ку. Виктория Сливко стала 27-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 33-й, Дарья Виролайнен — 48-й, Ольга Подчуфарова — 69-й, а Татьяна Акимова — 80-й.

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