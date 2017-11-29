Премьер Хорватии обвинил Гаагский трибунал в несправедливости

По словам
премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, самоубийство генерала Пральяка подтвердило, что приговор Гаагского трибунала был несправедливым.
Подтверждение Гаагским трибуналом приговора шести хорватским военным несправедливо, и смерть генерала Пральяка это подтвердила. Об этом в среду заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии: «Прежде всего, от имени правительства республики Хорватия желаю выразить глубочайшие соболезнования семье генерала Слободана Праляка. Его поступок, свидетелями которого мы все были сегодня, когда он во время оглашения решения Апелляционной палаты лишил себя жизни, больше всего говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу».
В поддержку подсудимых выступила также президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает РИА Новости. Ранее она называла Пральяка и других военных, попавших под суд, защитниками Хорватии.
Напомним, сегодня на заседании Гаагского трибунала был оглашен вердикт апелляционной комиссии шестерым хорватским военным: Ядранко Прличу, Бруно Стоичу, Слободану Пральяку, Миливою Петковичу, Валентину Чоричу и Бериславу Пушичу. Все они получили тюремные сроки за военные преступления, совершенные в период вооруженного конфликта 1991–1995 годов, и приговор было решено оставить в силе. Пральяк во время оглашения вердикта встал и принял яд. Ему немедленно вызвали врачей, но спасти его не удалось.
Подсудимые стояли во главе непризнанного государства боснийских хорватов Герцег-Босны. Государство перестало существовать после подписания Дейтонского соглашения, определившего государственное устройство современной Боснии и Герцеговины.
Сегодняшний вердикт был последним, который должен был вынести Гаагский трибунал по бывшей Югославии. К концу 2017 года трибунал, созданный специально для расследования военных преступлений на территории страны, должен прекратить работу.
Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии: «Прежде всего, от имени правительства республики Хорватия желаю выразить глубочайшие соболезнования семье генерала Слободана Праляка. Его поступок, свидетелями которого мы все были сегодня, когда он во время оглашения решения Апелляционной палаты лишил себя жизни, больше всего говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу».
В поддержку подсудимых выступила также президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает РИА Новости. Ранее она называла Пральяка и других военных, попавших под суд, защитниками Хорватии.
Напомним, сегодня на заседании Гаагского трибунала был оглашен вердикт апелляционной комиссии шестерым хорватским военным: Ядранко Прличу, Бруно Стоичу, Слободану Пральяку, Миливою Петковичу, Валентину Чоричу и Бериславу Пушичу. Все они получили тюремные сроки за военные преступления, совершенные в период вооруженного конфликта 1991–1995 годов, и приговор было решено оставить в силе. Пральяк во время оглашения вердикта встал и принял яд. Ему немедленно вызвали врачей, но спасти его не удалось.
Подсудимые стояли во главе непризнанного государства боснийских хорватов Герцег-Босны. Государство перестало существовать после подписания Дейтонского соглашения, определившего государственное устройство современной Боснии и Герцеговины.
Сегодняшний вердикт был последним, который должен был вынести Гаагский трибунал по бывшей Югославии. К концу 2017 года трибунал, созданный специально для расследования военных преступлений на территории страны, должен прекратить работу.
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