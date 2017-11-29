В Твери пьяные женщины жестоко избили кондуктора троллейбуса: видео

В Твери полиция разыскивает двух гражданок, которые, будучи пьяными, избили
женщину-кондуктора в троллейбусе.
Инцидент произошел утром 26 ноября. Кондуктор подошла к двум подвыпившим пассажиркам и вежливо попросила оплатить проезд. Те в ответ принялись жестоко ее избивать. Водитель троллейбуса остановила машину, вышла из кабины и попыталась остановить расправу, но безуспешно. В салоне находились другие пассажиры, однако вмешаться они почему-то не решились.
На место ЧП был вызван наряд полиции, но пьяные пассажирки сдаваться не собирались: угрозами они заставили водителя продолжить движение троллейбуса, причем по дороге они продолжали избивать кондуктора, а потом вышли на нужной им остановке и скрылись.
Женщина-кондуктор получила травму головы и различные ушибы. Водитель троллейбуса не пострадала, сообщает сайт Tverigrad.ru.
На место ЧП был вызван наряд полиции, но пьяные пассажирки сдаваться не собирались: угрозами они заставили водителя продолжить движение троллейбуса, причем по дороге они продолжали избивать кондуктора, а потом вышли на нужной им остановке и скрылись.
Женщина-кондуктор получила травму головы и различные ушибы. Водитель троллейбуса не пострадала, сообщает сайт Tverigrad.ru.
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