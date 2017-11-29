Противники «Планетограда» оспорили в суде застройку рядом с Пулковской обсерваторией

Сегодня Куйбышевский районный суд принял решение по громкому делу о строительстве жилого комплекса в непосредственной близости от астрономического центра.
Противники возведения жилья в районе Пулковских высот оспаривали в суде разрешение на строительство в трехкилометровой защитной парковой зоне обсерватории. По их мнению, оно выдано с нарушениями закона.
Напомним: в октябре 2016 года подпись директора обсерватории Назара Ихсанова помогла крупному застройщику приступить к возведению первой очереди жилого комплекса «Планетоград». Однако эксперты и активисты, оказавшиеся на орбите протеста, убеждены: такое соседство может поставить крест на астрономических наблюдениях.
В свою очередь, их оппоненты считают, что телескопы можно перенести без вреда для науки. Тем более, климат и активная застройка других районов давно оказывают гораздо более ощутимое влияние на качество наблюдений.
Сегодня же представитель обсерватории принес в суд документы астроклиматической группы. Это то самое сообщество, которое вынесло решение о недопустимости застройки.
А накануне Городской суд отменил решение Куйбышевского суда о выдаче разрешения тому же застройщику на возведение жилого комплекса рядом с Чесменским дворцом в Московском районе.
Тем временем в районе Пулковского шоссе сейчас продолжают строить дом из трех корпусов. По документам четырехэтажные здания рассчитаны на проживание нескольких тысяч человек.
Напомним: в октябре 2016 года подпись директора обсерватории Назара Ихсанова помогла крупному застройщику приступить к возведению первой очереди жилого комплекса «Планетоград». Однако эксперты и активисты, оказавшиеся на орбите протеста, убеждены: такое соседство может поставить крест на астрономических наблюдениях.
В свою очередь, их оппоненты считают, что телескопы можно перенести без вреда для науки. Тем более, климат и активная застройка других районов давно оказывают гораздо более ощутимое влияние на качество наблюдений.
Сегодня же представитель обсерватории принес в суд документы астроклиматической группы. Это то самое сообщество, которое вынесло решение о недопустимости застройки.
А накануне Городской суд отменил решение Куйбышевского суда о выдаче разрешения тому же застройщику на возведение жилого комплекса рядом с Чесменским дворцом в Московском районе.
Тем временем в районе Пулковского шоссе сейчас продолжают строить дом из трех корпусов. По документам четырехэтажные здания рассчитаны на проживание нескольких тысяч человек.
Комментарии