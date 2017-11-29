Ментовские войны — 11
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 11
    •  
    Противники «Планетограда» оспорили в суде застройку рядом с Пулковской обсерваторией. Санкт-Петербург, астрономия, строительство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПротивники «Планетограда» оспорили в суде застройку рядом с Пулковской обсерваторией

    Противники «Планетограда» оспорили в суде застройку рядом с Пулковской обсерваторией

    комментировать

    Противники «Планетограда» оспорили в суде застройку рядом с Пулковской обсерваторией

    Противники «Планетограда» оспорили в суде застройку рядом с Пулковской обсерваторией

      Сегодня Куйбышевский районный суд принял решение по громкому делу о строительстве жилого комплекса в непосредственной близости от астрономического центра.

      Противники возведения жилья в районе Пулковских высот оспаривали в суде разрешение на строительство в трехкилометровой защитной парковой зоне обсерватории. По их мнению, оно выдано с нарушениями закона.

      Напомним: в октябре 2016 года подпись директора обсерватории Назара Ихсанова помогла крупному застройщику приступить к возведению первой очереди жилого комплекса «Планетоград». Однако эксперты и активисты, оказавшиеся на орбите протеста, убеждены: такое соседство может поставить крест на астрономических наблюдениях.

      В свою очередь, их оппоненты считают, что телескопы можно перенести без вреда для науки. Тем более, климат и активная застройка других районов давно оказывают гораздо более ощутимое влияние на качество наблюдений.

      Сегодня же представитель обсерватории принес в суд документы астроклиматической группы. Это то самое сообщество, которое вынесло решение о недопустимости застройки.

      А накануне Городской суд отменил решение Куйбышевского суда о выдаче разрешения тому же застройщику на возведение жилого комплекса рядом с Чесменским дворцом в Московском районе.

      Тем временем в районе Пулковского шоссе сейчас продолжают строить дом из трех корпусов. По документам четырехэтажные здания рассчитаны на проживание нескольких тысяч человек.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru