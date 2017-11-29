Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Житель Кемерова надругался над 25 мальчиками, которых «купил» за 200–500 рублей

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    Житель Кемерова надругался над 25 мальчиками, которых «купил» за 200–500 рублей

    Житель Кемерова надругался над 25 мальчиками, которых «купил» за <nobr>200–500</nobr> рублей

    В Кемерове отправят на принудительное лечение мужчину, который «покупал» мальчиков.

    По версии следствия, 47-летний мужчина, который жил в гараже, приглашал в свое импровизированное жилище мальчиков, где предлагал им денежное вознаграждение в размере от 200 до 500 рублей и вступал с ними в интимную связь. Кроме того, житель Кемерова, который работал водителем на автотранспортном предприятии, тайно привозил подростков в комнату отдыха, где также за вознаграждение совершал преступления.

    Всего с сентября 2013-го по ноябрь 2016-го жертвами мужчины стали 25 мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет.

    Как сообщили в управлении СК по Кемеровской области, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый невменяем. Потерпевшим подросткам также провели экспертизу, признаков фантазирования у них не выявлено.

    Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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