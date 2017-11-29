Питерская полиция ищет миллионы со дна реки Славянки

В «Ленводхозе» прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств.
Полиция Петербурга продолжает искать миллионы, осевшие на дне Славянки. В подведомственной Смольному организации «Ленводхоз» сегодня прошли очередные обыски. Они вызваны расследованием уголовного дела, связанного с очисткой русла реки.
Как сообщает «Фонтанка», на этот раз оперативники пытались выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности. В конце октября был задержан бывший руководитель «Ленводхоза». Владимир Иванов возглавлял предприятие в 2014–2016 году.
По версии следствия, как раз в это время и было совершено хищение более чем 12 миллионов рублей при исполнении контракта. Сейчас Иванов находится под домашним арестом.
Как сообщает «Фонтанка», на этот раз оперативники пытались выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности. В конце октября был задержан бывший руководитель «Ленводхоза». Владимир Иванов возглавлял предприятие в 2014–2016 году.
По версии следствия, как раз в это время и было совершено хищение более чем 12 миллионов рублей при исполнении контракта. Сейчас Иванов находится под домашним арестом.
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