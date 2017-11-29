Двое скайдайверов прыгнули с альпийской вершины в дверь летящего самолета: видео

Над Альпами открылась дверь в небо. И в нее с успехом зашли двое французских экстремалов — Винс Реффё и Фредерик Фюжон.

Реффё и Фюжон — это знаменитый на весь парашютный мир дуэт под названием Soul Flyers, который с каждым шагом задает все новые высоты для бейсджампинга.



Высотой на этот раз послужила 4-километровая гора Юнгфрау в Швейцарских Альпах. Спортсмены поднялись на нее вместе со снаряжением и специальными костюмами-крыльями. А целью стала дверь в кабине легкомоторного самолета размером 1,2 метра на 1,5 метра.



Задача была спрыгнуть с горы, пролететь на скорости в 140 километров в час и попасть в дверь летящего самолета.



Этому моменту предшествовали долгие месяцы репетиций. Только само вхождение в дверь отрабатывали раз двадцать, прыгая все с того же самолета.



Для «летящих душой», как можно перевести название дуэта, подобные трюки в воздухе, конечно, не в новинку. Винс и Фред крутили пируэты в прыжке с башни Бурдж Халифа в Дубае. А однажды они гонялись за пассажирским самолетом А-380 — на реактивных ранцах вместе с Джетманом, «человеком-крылом» Ивом Росси.