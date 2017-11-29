«Не надо регулировать чушь»: Совфед впервые за год отклонил закон

Сегодня Совет Федерации впервые за год отклонил закон, одобренный Госдумой. Депутаты предлагали запретить рекламу на платежках ЖКХ, мотивируя это стремлением защитить граждан от навязчивой информации.

Однако председатель Совфеда Валентина Матвиенко поставила под сомнение значимость этого документа.



Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Коллеги, ну неужели в стране нет других проблем, которые надо решать? В чем смысл? Мы живем в рыночной экономике, есть нормальные платежи с одной стороны, с другой — реклама. Тогда что, надо принять закон о запрете рекламы вообще в стране на телевидении, на постерах? Что, она не влияет на пожилых людей? Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?»



Матвиенко заявила: она ни на кого не влияет, но будет голосовать против. После этого закон поддержали 4 сенатора, 138 оказались против.

