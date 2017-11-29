Путин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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Путин поздравил нового президента Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах и особо отметил, что свой первый визит в высокой должности Жээнбеков совершил именно в Москву.



Владимир Путин, президент РФ: «Вы человек очень опытный, возглавляли правительство, принимали непосредственное участие в разработке наших планов взаимодействия между Россией и Кыргызстаном, при вашем непосредственном участии Кыргызстан стал участником нашего основного интеграционного объединения».



Путин добавил, что после присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу товарооборот с республикой значительно вырос. Кроме того, в текущем году поставки киргизских продуктов в Россию увеличились более чем в два раза.