Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Путин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии. Киргизия, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии

    Путин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии

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    Путин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии

    Путин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии

    Путин провел в Кремле встречу с новым президентом Киргизии

      Сегодня Владимир Путин принял в Кремле нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

      Путин поздравил нового президента Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах и особо отметил, что свой первый визит в высокой должности Жээнбеков совершил именно в Москву.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вы человек очень опытный, возглавляли правительство, принимали непосредственное участие в разработке наших планов взаимодействия между Россией и Кыргызстаном, при вашем непосредственном участии Кыргызстан стал участником нашего основного интеграционного объединения».

      Путин добавил, что после присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу товарооборот с республикой значительно вырос. Кроме того, в текущем году поставки киргизских продуктов в Россию увеличились более чем в два раза.

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