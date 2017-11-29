Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Захарова заявила об «отчаянном непрофессионализме» бюрократической машины США. Госдепартамент США, дипломатия, журналистика, законодательство, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова заявила об «отчаянном непрофессионализме» бюрократической машины США

    Захарова заявила об «отчаянном непрофессионализме» бюрократической машины США

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    Захарова заявила об «отчаянном непрофессионализме» бюрократической машины США

    Захарова заявила об «отчаянном непрофессионализме» бюрократической машины США

      Комментарии американского Госдепа по поводу российского закона о СМИ-иноагентах свидетельствуют о преднамеренном желании вмешиваться во внутренние дела России и об отчаянном непрофессионализме бюрократической машины США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

      Накануне Вашингтон объявил принятый в России закон очередной угрозой свободе СМИ. И это после того как в США на протяжении длительного времени всячески изничтожали российский телеканал, прессингуя журналистов RT и Sputnik, написала Захарова в Facebook.

      Главный редактор канала Маргарита Симоньян сегодня выступила в Совете Федерации и напомнила, что иностранные СМИ в России на протяжении длительного времени занимаются политической деятельностью, открыто поддерживая оппозицию и критикуя действующую власть.

      Маргарита Симоньян: «Они это делали и пока еще делают. Если бы нас не обвинили ровно в том же самом в США и не начали на нас давить и фактически обрубать нам возможность к завоеванию аудитории, к нормальной работе с аудиторией. Я еще раз повторяю, вот эти все репрессии против СМИ начала не Россия. Они начались с США».

      Симоньян добавила, что ресурсы, которые задействуют иностранные СМИ, несопоставимы с теми, которыми обладает RT America: российский телеканал в месяц тратит столько же, сколько, например, CBS за 7 часов.

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