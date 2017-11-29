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    Герхард Шрёдер представил в Петербурге выставку американского абстракционизма. Русский музей, США, Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГерхард Шрёдер представил в Петербурге выставку американского абстракционизма

    Герхард Шрёдер представил в Петербурге выставку американского абстракционизма

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    Герхард Шрёдер представил в Петербурге выставку американского абстракционизма

    Герхард Шрёдер представил в Петербурге выставку американского абстракционизма

      Экс-канцлер ФРГ и посол США приехали в Русский музей, чтобы открыть в залах Мраморного дворца экспозицию, посвященную творчеству Сьюзан Сворц.

      В Мраморном дворце американская художница Сьюзан Сворц выставила 107 полотен, созданных на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Представить экспозицию «Сьюзан Сворц. Личный путь» приехали тяжеловесы политического бомонда: экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и посол США в России Джон Хантсман. Кстати, это первый визит дипломата в Петербург.

      Политики рассмотрели результат непрерывных натуралистических наблюдений Сьюзан Сворц, которые вылились в художественные образы. Сама автор считает свои произведения абстракцией, в которой можно найти и видимую структуру: деревья, цветы, растения, воду, разобранные и собранные из неких элементов мироздания.

      В 2002 году автор этих картин стала официальным художником зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. У Сьюзан Сворц зимняя студия в горнолыжном районе штата Юта. Летом художница спускается с гор и отправляется за впечатлениями в штат Массачусетс.

      Как считают искусствоведы, несмотря на необычные приемы, в своем творчестве Сворц продолжает традиции пейзажной живописи XIX века американской и немецкой школ.

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