В «Роскосмосе» сообщили, что пропавший «Метеор-М» мог сгореть в атмосфере

Разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками не могли войти в атмосферу Земли без повреждений, заявил директор филиала «Роскосмоса».
Версия о том, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками, среди которых был метеорологический «Метеор-М», сгорел в атмосфере, представляется наиболее вероятной. Об этом в среду заявил директор филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный Константин Чмаров.
Константин Чмаров, директор филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный: «Космическая головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском».
В интервью СМИ Благовещенска Чмаров также отметил, что все остальные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» приземлились там, где было запланировано, передает ТАСС.
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находились спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». От экстренных служб России и других стран сообщений о падении обломков разгонного блока «Фрегат» не поступало. Поэтому эксперты полагают, что они могли упасть в Атлантический океан либо стать космическим мусором. Причиной нештатной ситуации, по некоторым данным, могла стать неисправность аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения спутников на орбиту.
Константин Чмаров, директор филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный: «Космическая головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском».
В интервью СМИ Благовещенска Чмаров также отметил, что все остальные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» приземлились там, где было запланировано, передает ТАСС.
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находились спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». От экстренных служб России и других стран сообщений о падении обломков разгонного блока «Фрегат» не поступало. Поэтому эксперты полагают, что они могли упасть в Атлантический океан либо стать космическим мусором. Причиной нештатной ситуации, по некоторым данным, могла стать неисправность аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения спутников на орбиту.
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