«Захарова. Amore»: прима Большого предстала перед петербуржцами в неоклассическом амплуа

В Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» показала свою сольную программу.

Программа Amore с огромным триумфом прошла в разных странах мира. Светлана Захарова в своем бенефисе говорила о любви на языке балета. Ее понимали и дарили любовь в ответ зрители Великобритании, Италии, Монако, Латвии, Кипра и Турции.



Три одноактных балета не только с разной хореографией, но и законченным рассказом о любви. И в каждой постановке разные партнеры. Первый поставлен бывшим премьером Большого театра, Королевского датского и балета Сан-Франциско Юрием Посоховым. «Франческо да Римини» на музыку Чайковского получился в неоклассическом стиле.



Денис Родькин, премьер Большого театра: «Там тоже есть измена, только немножко другая. Там тоже есть обман. Все балеты друг на друга похожи. Везде любят, везде обманывают. Но и иногда есть и счастливая любовь, как в „Дон Кихоте“».



Денис Родькин — партнер Светланы Захаровой во всем классическом репертуаре, но в этом оригинальном прочтении хореографа они вместе пережили трагическую любовь Франчески и Паоло, живших на заре Ренессанса в конце XIII века. Вечные мучения влюбленных в вихре дантевского ада переданы в том числе и костюмами дизайнера Игоря Чапурина. Овации и крики «браво» продолжались несколько минут. Некоторые зрители после таких поклонов были уверены, что это финал.



Однако балерина появилась в совершенно неожиданном свете с Патриком де Бана, премьером трупп Мориса Бежара и Начо Дуато. В балете «Пока не пошел дождь» танцовщик выступил и в роли хореографа.



Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра, народная артистка России: «Я здесь совершенно другая. Не та, которой была раньше. Это что-то совершенно новое. Однажды Патрик на репетиции сказал: „Я хочу тебя сделать немножко необычной, где-то даже чуть-чуть уродливой по форме. Но ты не волнуйся, ты всё равно будешь красивая“. И я сказала: „Делай, Патрик. Я в твоем распоряжении“».



Патрик де Бана, несмотря на плотный график гастролей, оказался в восторге от самой возможности приехать на петербургский фестиваль «Дягилев PS».



Патрик де Бана, хореограф, танцовщик: «Я здесь своего рода в раю, балетном раю. Такой богатый театральной историей город Петербург. Это Нижинский, Дягилев, Павлова, Ваганова, Карсавина».



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