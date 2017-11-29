Названы главные звезды Instagram 2017 года

Социальная сеть Instagram подвела итоги уходящего года.
Самой популярной Instagram-знаменитостью вновь стала певица Селена Гомес. На ее аккаунт подписаны более 130 млн человек. На второй строчке оказался футболист Криштиану Роналду со 116 млн подписчиков. А замкнула тройку певица Ариана Гранде (более 115 млн подписчиков).
При этом звезда «Реала» оказался еще и автором самого популярного видео. Ролик, на котором футболист вместе с сыном едет на Bugatti Chiron, набрал почти 20 млн просмотров.
Самым же популярным снимком года стало фото беременной поп-звезды Бейонсе. Изображение получило более 11 млн «лайков».
Не обошлось и без российских знаменитостей. Ольга Бузова заняла третье месте в рейтинге самых просматриваемых «историй» (Stories — публикации, которые удаляются через 24 часа), уступив лишь венесуэльской интернет-знаменитости Леле Понс и бразильскому футболисту Неймару.
Кроме того, Москва заняла третью строчку в топ-10 самых популярных Instagram-городов в мире (города, где было сделано самое большое число снимков с геотегом). На седьмой строчке оказался Санкт-Петербург. Первое же место занял Нью-Йорк, а второе — Лондон.
Главным хэштегом 2017 года признали #love. Также в тройку вошли #fashion и #photooftheday. А самым популярным животным Instagram признали померанского шпица Джиффа, жизнью которого интересуются более 7 млн пользователей.
При этом звезда «Реала» оказался еще и автором самого популярного видео. Ролик, на котором футболист вместе с сыном едет на Bugatti Chiron, набрал почти 20 млн просмотров.
Самым же популярным снимком года стало фото беременной поп-звезды Бейонсе. Изображение получило более 11 млн «лайков».
Не обошлось и без российских знаменитостей. Ольга Бузова заняла третье месте в рейтинге самых просматриваемых «историй» (Stories — публикации, которые удаляются через 24 часа), уступив лишь венесуэльской интернет-знаменитости Леле Понс и бразильскому футболисту Неймару.
Кроме того, Москва заняла третью строчку в топ-10 самых популярных Instagram-городов в мире (города, где было сделано самое большое число снимков с геотегом). На седьмой строчке оказался Санкт-Петербург. Первое же место занял Нью-Йорк, а второе — Лондон.
Главным хэштегом 2017 года признали #love. Также в тройку вошли #fashion и #photooftheday. А самым популярным животным Instagram признали померанского шпица Джиффа, жизнью которого интересуются более 7 млн пользователей.
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