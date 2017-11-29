Названы главные звезды Instagram 2017 года

New animal in the building Bugatti Chiron 🎉🎉🎉✌️👌✈️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Сен 28 2017 в 10:32 PDT

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

💗 Публикация от jiffpom 🐻 (@jiffpom) Ноя 26 2017 в 2:10 PST

Самой популярной Instagram-знаменитостью вновь стала певица Селена Гомес. На ее аккаунт подписаны более 130 млн человек. На второй строчке оказался футболист Криштиану Роналду со 116 млн подписчиков. А замкнула тройку певица Ариана Гранде (более 115 млн подписчиков).При этом звезда «Реала» оказался еще и автором самого популярного видео. Ролик, на котором футболист вместе с сыном едет на Bugatti Chiron, набрал почти 20 млн просмотров.Самым же популярным снимком года стало фото беременной поп-звезды Бейонсе. Изображение получило более 11 млн «лайков».Не обошлось и без российских знаменитостей. Ольга Бузова заняла третье месте в рейтинге самых просматриваемых «историй» (Stories — публикации, которые удаляются через 24 часа), уступив лишь венесуэльской интернет-знаменитости Леле Понс и бразильскому футболисту Неймару.Кроме того, Москва заняла третью строчку в топ-10 самых популярных Instagram-городов в мире (города, где было сделано самое большое число снимков с геотегом). На седьмой строчке оказался Санкт-Петербург. Первое же место занял Нью-Йорк, а второе — Лондон.Главным хэштегом 2017 года признали #love. Также в тройку вошли #fashion и #photooftheday. А самым популярным животным Instagram признали померанского шпица Джиффа, жизнью которого интересуются более 7 млн пользователей.