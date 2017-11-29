Житель Новокузнецка заподозрил жену в групповом сексе и отрубил ей пальцы

В Новокузнецке мужчина обвинил гражданскую жену в измене и набросился на нее с топором.
Житель Новокузнецка вернулся домой и застал жену в компании двоих мужчин. Женщина попыталась объяснить, что гости — ее друзья и между ними ничего не было, но ревнивец не захотел ее слушать. Он схватил топор и набросился на жену, обвиняя в измене. Женщина прикрыла лицо рукой и в результате лишилась пальцев. Кроме того, она получила травму головы, сообщает издание «Город Nовостей» со ссылкой на следователя новокузнецкого СУ СКР Дениса Емерова.
Денис Емеров, следователь: «Потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. По уголовному делу был назначен комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. По заключению экспертов, обвиняемый признан вменяемым».
Отмечается, что по месту жительства мужчина характеризуется удовлетворительно и ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Денис Емеров, следователь: «Потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. По уголовному делу был назначен комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. По заключению экспертов, обвиняемый признан вменяемым».
Отмечается, что по месту жительства мужчина характеризуется удовлетворительно и ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
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