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    Режиссер Оливер Стоун поделился своим впечатлением о Путине

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Режиссер Оливер Стоун поделился своим впечатлением о Путине

    Режиссер Оливер Стоун поделился своим впечатлением о Путине

    Режиссер Оливер Стоун поделился своим впечатлением о Путине
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Встреча с Оливером Стоуном в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction прошла при полном аншлаге. Помимо прочего американский режиссер рассказал, какое впечатление произвел на него президент РФ Владимир Путин.

    Автор фильма «Интервью с Путиным» режиссер Оливер Стоун по просьбе гостей книжной ярмарки рассказал о своих встречах с Владимиром Путиным и отметил, что российский президент произвел на него впечатление очень сдержанного человека и прекрасного оратора, сообщает РИА Новости.

    Оливер Стоун, режиссер: «Очень многое, что было сказано в рамках этого интервью, на Западе неизвестно, было много интересных деталей. Путин очень осторожно выбирает слова, редко такое бывает, что человек, у которого ты берешь 20-часовое интервью, совсем не ошибается».

    Стоун также отметил, что Путин с уважением относится к суверенитету других стран.

    Оливер Стоун: «Президент Путин — один из тех лидеров, которые верят в суверенитет, национальные интересы, с уважением относится к суверенитету и национальным интересам других государств. Сегодняшний мир — очень непростое место, наблюдается множество случаев напряженности… Президент Путин останавливается на этом и говорит об этой проблеме».

    Американский режиссер подчеркнул, что не согласовывал адресованные президенту вопросы с пресс-службой, а лишь обозначал общую идею разговора.

    Один из посетителей отметил, что американский режиссер заслуживает какой-нибудь особой награды в России. Оливер Стоун отметил, что не хотел бы получить награду, подобную Пулитцеровской премии, назвав ее подтасованной и нечестной.

    Оливер Стоун: «Люди, которые получают Пулитцеровскую премию в США, представляют корпоративные СМИ, у них есть много денег и они выражают узкий взгляд, носящий проамериканский характер. Все награды носят идеологический характер, не только в США».

    смотретьВ США обрушились с критикой на Стоуна за интервью с Путиным
    В США обрушились с критикой на Стоуна за интервью с Путиным
    Оливер Стоун — знаменитый американский кинорежиссер, обладатель трех премий «Оскар». Последний его работой стал документальный фильм в четырех частях под названием «Интервью с Путиным».

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