Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Порошенко подписал закон о двух Рождествах на Украине

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    Порошенко подписал закон о двух Рождествах на Украине

    Порошенко подписал закон о двух Рождествах на Украине

    Порошенко подписал закон о двух Рождествах на Украине
  • Фото: Associated Press © 2017, Sergei Chuzavkov

    • Пётр Порошенко подписал закон о том, что католическое Рождество на Украине будет выходным.

    Также c 7 по 9 января будет отмечать православное Рождество.

    При этом решено отказаться от официального выходного 2 мая. Теперь на Украине будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

    Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, документ сегодня «возвращен с подписью от президента».

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