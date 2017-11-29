Порошенко подписал закон о двух Рождествах на Украине

Пётр Порошенко подписал закон о том, что католическое Рождество на Украине будет выходным.
Также c 7 по 9 января будет отмечать православное Рождество.
При этом решено отказаться от официального выходного 2 мая. Теперь на Украине будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.
Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, документ сегодня «возвращен с подписью от президента».
При этом решено отказаться от официального выходного 2 мая. Теперь на Украине будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.
Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, документ сегодня «возвращен с подписью от президента».
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