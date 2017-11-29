Петербургские депутаты пустили в тираж бюджет и отказались ликвидировать муниципальный фильтр

Повестка дня в парламенты Северной столицы была посвящена не только технической процедуры принятия бюджета на 2018 год. Народные избранники разбирались с рабочими квотами для инвалидов, а оппозиционеры предложили изменить выборное законодательство.
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Сегодня Законодательное собрание Петербурга в третьем, окончательном чтении одобрило проект бюджета города на 2018 год. Расходы казны (538,7 млрд рублей) превышают доходы, однако на этот раз расхождение максимально допустимое и составляет 10 процентов, то есть почти 53 миллиарда рублей. При этом доходы по сравнению с прошлым годом выросли на 6%.
Принятие бюджета Петербурга на следующий год как правило знаменует финал главной парламентской битвы года текущего. Тем не менее оказалось, что в Мариинском дворце никто и не помышлял о предновогоднем затишье, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Например, жаркий спор разразился вокруг законопроекта, одно название которого способно вселить в обывателя умиротворение, граничащее с дремотой. Закон о разграничении полномочий Заксобрания и правительства Петербурга в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению.
Формально необходимость его принятия обусловлена казуистикой федеральных норм, которые часть таких функций возлагали на муниципалов. А в городе федерального значения они играют почти декоративную роль и, понятно, ни в каком транспортном планировании не участвуют. Но парламентарии в, казалось бы, дежурном узаконивании фактически сложившейся системы решили оспорить могущество Смольного. Будто бы в правительстве раньше не могли утверждать сомнительные и очень дорогостоящие транспортные проекты.
Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Справедливая Россия»: «Мы отвечаем за наших горожан. Мы отвечаем за то, чтобы их не обманывали и не обкрадывали исполнительные власти нашего города. Чтобы никаких кровопийц типа тех, которые присосались к нам по Западному скоростному диаметру, больше к нам не присасывалось».
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Вы получите и Восточный скоростной радиус, и „Аэроэкспресс“, и много чего другого в сфере оказания транспортных услуг населению. После этого у петербургского налогоплательщика останется только одна обязанность — исправно платить, чтобы инвестор получал гарантированную прибыль».
Представители большинства, видимо, не против, чтобы город получил называемые стратегическими Восточный скоростной радиус и «Аэроэкспресс». Полномочия самостоятельно утверждать подобные проекты Смольному депутаты передали.
А в противововес эмоциональной риторике оппозиционеров выступили с социальной инициативой, которая поможет набрать очки у значительной части электората — инвалидов. Систему квотирования рабочих мест для них предложили изменить единороссы. Сейчас вакансии резервируются для людей с ограниченными возможностями формально. Штатное место создается, но такое, что соискателей на него не находится. Несколько абзацев, отредактированных в законе, возможно, поменяют ситуацию.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы вносим этот закон, чтобы это было не фикцией, чтобы вакансии были реальными и с нормальной зарплатой».
Чтобы оппозиционеры могли реально конкурировать на губернаторских выборах, яблочники выступили с инициативой об изменении федерального законодательства. Пресловутый муниципальный фильтр (сбор подписей большого числа местных депутатов) они предложили отменить для выдвиженцев партий, имеющих фракции в Думе.
Но там о варианте либералов из Петербурга и задумываться не придется. Их коллеги в Заксобрании инициативу не поддержали. Большинство в Мариинском дворце, видимо, всё же за избирательный фильтр. В смысле, чтобы он работал избирательно. Оппозиционные предложения отсеивал, а такие вещи как бюджет, например, не задерживал. И неважно, если при этом осадок критики остается.
Принятие бюджета Петербурга на следующий год как правило знаменует финал главной парламентской битвы года текущего. Тем не менее оказалось, что в Мариинском дворце никто и не помышлял о предновогоднем затишье, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Например, жаркий спор разразился вокруг законопроекта, одно название которого способно вселить в обывателя умиротворение, граничащее с дремотой. Закон о разграничении полномочий Заксобрания и правительства Петербурга в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению.
Формально необходимость его принятия обусловлена казуистикой федеральных норм, которые часть таких функций возлагали на муниципалов. А в городе федерального значения они играют почти декоративную роль и, понятно, ни в каком транспортном планировании не участвуют. Но парламентарии в, казалось бы, дежурном узаконивании фактически сложившейся системы решили оспорить могущество Смольного. Будто бы в правительстве раньше не могли утверждать сомнительные и очень дорогостоящие транспортные проекты.
Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Справедливая Россия»: «Мы отвечаем за наших горожан. Мы отвечаем за то, чтобы их не обманывали и не обкрадывали исполнительные власти нашего города. Чтобы никаких кровопийц типа тех, которые присосались к нам по Западному скоростному диаметру, больше к нам не присасывалось».
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Вы получите и Восточный скоростной радиус, и „Аэроэкспресс“, и много чего другого в сфере оказания транспортных услуг населению. После этого у петербургского налогоплательщика останется только одна обязанность — исправно платить, чтобы инвестор получал гарантированную прибыль».
Представители большинства, видимо, не против, чтобы город получил называемые стратегическими Восточный скоростной радиус и «Аэроэкспресс». Полномочия самостоятельно утверждать подобные проекты Смольному депутаты передали.
А в противововес эмоциональной риторике оппозиционеров выступили с социальной инициативой, которая поможет набрать очки у значительной части электората — инвалидов. Систему квотирования рабочих мест для них предложили изменить единороссы. Сейчас вакансии резервируются для людей с ограниченными возможностями формально. Штатное место создается, но такое, что соискателей на него не находится. Несколько абзацев, отредактированных в законе, возможно, поменяют ситуацию.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы вносим этот закон, чтобы это было не фикцией, чтобы вакансии были реальными и с нормальной зарплатой».
Чтобы оппозиционеры могли реально конкурировать на губернаторских выборах, яблочники выступили с инициативой об изменении федерального законодательства. Пресловутый муниципальный фильтр (сбор подписей большого числа местных депутатов) они предложили отменить для выдвиженцев партий, имеющих фракции в Думе.
Но там о варианте либералов из Петербурга и задумываться не придется. Их коллеги в Заксобрании инициативу не поддержали. Большинство в Мариинском дворце, видимо, всё же за избирательный фильтр. В смысле, чтобы он работал избирательно. Оппозиционные предложения отсеивал, а такие вещи как бюджет, например, не задерживал. И неважно, если при этом осадок критики остается.
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