В Липецке школьники попали в больницу после очередной ультразвуковой атаки

Семерых восьмиклассников госпитализировали из школы №49 Липецка после использования некоего приложения на смартфоне.
Двое мальчиков и пять девочек пожаловались на тошноту, головокружение и головную боль. Дети рассказали, что им стало плохо после использования приложения на смартфоне, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
МЧС по Липецкой области: «Поступила информация о том, что семи ученикам восьмого класса МБОУ СОШ №49 города Липецка в результате прослушивания приложений на телефонах стало плохо (головная боль, звон в ушах, головокружение) во время перемены. В школу было направлено пять бригад скорой медицинской помощи».
Школьники госпитализированы в токсикологическое отделение, медики проводят обследование. Пока у учеников диагностировано лишь повышение артериального давления, сообщает Липецк Медиа.
Похожий случай произошел 24 ноября в средней школе №35 села Ссёлки в Липецке. Пострадали ученики пятого класса, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 детям. Официальной версией случившегося было названо «внешнее воздействие неуточненной природы», но специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Прокуратура сообщила, что приложение называется «Раздражающий звук».
В магазинах приложений для мобильных устройств действительно существует множество программ с «раздражающими звуками». Если верить статистике скачиваний, это развлечение пользуется большим успехом — и, судя по комментариям, в первую очередь среди школьников. Они пишут, например, что «это очень забавная а иногда и нужная вещь» и что звуки нужно «включать в школе и угарать до слез».
СК начал доследственную проверку по факту происшествий в липецких школах.
МЧС по Липецкой области: «Поступила информация о том, что семи ученикам восьмого класса МБОУ СОШ №49 города Липецка в результате прослушивания приложений на телефонах стало плохо (головная боль, звон в ушах, головокружение) во время перемены. В школу было направлено пять бригад скорой медицинской помощи».
Школьники госпитализированы в токсикологическое отделение, медики проводят обследование. Пока у учеников диагностировано лишь повышение артериального давления, сообщает Липецк Медиа.
Похожий случай произошел 24 ноября в средней школе №35 села Ссёлки в Липецке. Пострадали ученики пятого класса, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 детям. Официальной версией случившегося было названо «внешнее воздействие неуточненной природы», но специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Прокуратура сообщила, что приложение называется «Раздражающий звук».
В магазинах приложений для мобильных устройств действительно существует множество программ с «раздражающими звуками». Если верить статистике скачиваний, это развлечение пользуется большим успехом — и, судя по комментариям, в первую очередь среди школьников. Они пишут, например, что «это очень забавная а иногда и нужная вещь» и что звуки нужно «включать в школе и угарать до слез».
СК начал доследственную проверку по факту происшествий в липецких школах.
Комментарии