В Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин

В немецком городке Штраубинг супермаркет ограбил человек, в буквальном смысле слова свалившийся с потолка.

Падение грабителя зафиксировала камера наблюдения. Вероятно, не выдержала труба вентиляции, по которой полз вор.



После жесткого приземления грабитель не сразу вспомнил о маске и с трудом передвигался, но тем не менее унес украшений на 20 тысяч евро.