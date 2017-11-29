Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин. Германия, кражи и ограбления, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин

    В Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин

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    В Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин

    В Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин

    В Германии свалившийся с потолка вор ограбил магазин

      В немецком городке Штраубинг супермаркет ограбил человек, в буквальном смысле слова свалившийся с потолка.

      Падение грабителя зафиксировала камера наблюдения. Вероятно, не выдержала труба вентиляции, по которой полз вор.

      После жесткого приземления грабитель не сразу вспомнил о маске и с трудом передвигался, но тем не менее унес украшений на 20 тысяч евро.

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