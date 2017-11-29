Ярошук в третий раз подряд стал мэром Калининграда

В Калининграде избрали мэра. Впервые в постсоветской истории города — не на прямых выборах, а на тайном голосовании калининградских депутатов.

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Победил действующий мэр Александр Ярошук. Он стал главой города в третий раз подряд. Сразу после голосования Ярошук рассказал, что видит подготовку к Чемпионату мира по футболу одной из главных целей на ближайшее время. Но и другие задачи, прописанные в бюджете на предстоящий год, не уходят на задний план.



Александр Ярошук, мэр Калининграда: «Это благоустройство скверов, парков, дворов, дворовых проездов. Это тротуары, дороги, жилищные комплексы полностью. И, конечно же, теплосети и Водоканал».



Александр Ярошук руководит Калининградом 10 лет. Теперь в его распоряжении — еще четыре года на этом посту.