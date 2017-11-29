Путин пообщался с железнодорожниками и осмотрел новый поезд

В России может появиться «черный список» пассажиров, которые устраивают дебоши в поездах. Возникновение такой меры не исключил Владимир Путин на встрече с работниками депо
«Москва-Киевская».
В интересах клиента и государства — именно так должна сегодня работать железная дорога. Потому Владимир Путин, приехав в депо «Москва-Киевская» поговорить с рабочими, первым делом оценил комфорт современных вагонов. Подвижной состав стремительно обновляется, и в следующем году Федеральная пассажирская компания хочет закупить 686 новых пассажирских вагонов, 65 из которых будут двухэтажными, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Высокоскоростное сообщение остается приоритетным для европейской части России. Президент обещал подумать и над созданием поезда номер один по аналогии с первым бортом, который бы доезжал из Москвы до Владивостока всего за 10 часов.
Владимир Путин уже говорил о том, что железной дороге нужен новый импульс. Такой, который был бы сопоставим с развитием отрасли на рубеже двух прошлых столетий. В этом году «Российским железным дорогам» исполнилось 180 лет, а вот дисциплина на переездах до сих пор оставляет желать лучшего. Аварийность в этом году увеличилась на 34% — еще один вызов, и не только для железнодорожников.
Обсуждать развитие железных дорог президент отправился на железнодорожный съезд. В депо машинистов и проводников интересовали все больше вопросы житейские. Про повышение пенсионного возраста президент сказал, что это вопрос для широкого общественного обсуждения. Самым значимым событием года Путин назвал рост реальных доходов и выход экономики из рецессии.
Глава государства пообещал прокатится на поезде вместе с болельщиками во время Чемпионата мира по футболу. А секретом своей работоспособности назвал спорт, который, как сказал президент, никогда нельзя путать со спиртом.
Подробности — в видеоматериале.
Высокоскоростное сообщение остается приоритетным для европейской части России. Президент обещал подумать и над созданием поезда номер один по аналогии с первым бортом, который бы доезжал из Москвы до Владивостока всего за 10 часов.
Владимир Путин уже говорил о том, что железной дороге нужен новый импульс. Такой, который был бы сопоставим с развитием отрасли на рубеже двух прошлых столетий. В этом году «Российским железным дорогам» исполнилось 180 лет, а вот дисциплина на переездах до сих пор оставляет желать лучшего. Аварийность в этом году увеличилась на 34% — еще один вызов, и не только для железнодорожников.
Обсуждать развитие железных дорог президент отправился на железнодорожный съезд. В депо машинистов и проводников интересовали все больше вопросы житейские. Про повышение пенсионного возраста президент сказал, что это вопрос для широкого общественного обсуждения. Самым значимым событием года Путин назвал рост реальных доходов и выход экономики из рецессии.
Глава государства пообещал прокатится на поезде вместе с болельщиками во время Чемпионата мира по футболу. А секретом своей работоспособности назвал спорт, который, как сказал президент, никогда нельзя путать со спиртом.
Подробности — в видеоматериале.
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