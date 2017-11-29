Запрет на анонимность в мессенджерах начнет действовать с 2018 года

Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров начнет действовать с 1 января 2018 года.
Глава надзорного ведомства подчеркнул, что с нового года услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставлять только тем, кто прошел идентификацию на основе абонентского номера и соответствующего договора.
Также Чайка напомнил, что с 1 ноября в России действует закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным сайтам. По словам Чайки, с февраля 2014 года в России был заблокировано более 3 тысяч интернет-страниц, а с 50 тысяч ресурсов была удалена противоправная информация.
Кроме того, генпрокурор сообщил, что с нового года устанавливается уголовная ответственность за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных отраслей, передает «Интерфакс».
Также Чайка напомнил, что с 1 ноября в России действует закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным сайтам. По словам Чайки, с февраля 2014 года в России был заблокировано более 3 тысяч интернет-страниц, а с 50 тысяч ресурсов была удалена противоправная информация.
Кроме того, генпрокурор сообщил, что с нового года устанавливается уголовная ответственность за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных отраслей, передает «Интерфакс».
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