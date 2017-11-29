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    Суд в Германии отправил за решетку 96-летнего бухгалтера Освенцима

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    Суд в Германии отправил за решетку <nobr>96-летнего</nobr> бухгалтера Освенцима

    Суд в Германии отправил за решетку 96-летнего бухгалтера Освенцима

    Суд в Германии отправил за решетку <nobr>96-летнего</nobr> бухгалтера Освенцима

    Осужденный в 2015 году 96-летний бывший унтер-офицер СС Оскар Грёнинг будет отбывать тюремное заключение, несмотря на свои преклонный возраст.

    Такое решение вынес Высший земельный суд в городе Целле, после того как рассмотрел жалобу осужденного на четыре года Гёринга.

    Из заявления суда: «На основании экспертного мнения, высший земельный суд полагает, что обвиняемый пригоден для отбывания тюремного срока, несмотря на свой возраст».

    При этом, как пишет газета Zeit, для бывшего эсэсовца в тюрьме будут созданы особые условия, соответствующие его возрасту.

    Бывший унтер-офицер СС Оскар Грёнинг, служивший в Освенциме, подал апелляцию на вынесенный ему обвинительный приговор в Федеральный Верховный суд Германии. В 2015 году Грёнинга приговорили к четырем годам тюремного заключения, признав его виновным в «соучастии в убийстве» в 300 тысячах случаях. Однако, в связи с преклонным возрастом осужденнного, до сих пор было неясно, будет ли О.Гренинг отбывать срок в тюрьме.

    В Освенциме Гёринг выполнял функции своеобразного бухгалтера: он собирал и пересчитывал деньги убитых узников. Во время суда Гёринг признал моральную ответственность за совершенные преступления и принес извинения, однако с обвинением не согласился, утверждая, что отвечал только за личные вещи узников и был не причастен к убийствам людей.

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