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    В последний день осени в Петербурге ждут снегопада

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    В последний день осени в Петербурге ждут снегопада

    В последний день осени в Петербурге ждут снегопада

    Об ухудшении погоды и снегопаде сообщил главный синоптик города.

    Завтра Петербург накроет снегопад. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, в центре снега будет чуть меньше, чем в спальных районах. Никуда не деться и от дождей. Днем по-прежнему ожидается плюсовая температура.

    Тем не менее в субботу в Петербург придет новый циклон, так что есть вероятность, что первые сугробы не растают. И украшенные к новому году улицы, по мнению синоптика, будут смотреться более гармонично.

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