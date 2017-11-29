В последний день осени в Петербурге ждут снегопада

Об ухудшении погоды и снегопаде сообщил главный синоптик города.

Завтра Петербург накроет снегопад. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, в центре снега будет чуть меньше, чем в спальных районах. Никуда не деться и от дождей. Днем по-прежнему ожидается плюсовая температура.



Тем не менее в субботу в Петербург придет новый циклон, так что есть вероятность, что первые сугробы не растают. И украшенные к новому году улицы, по мнению синоптика, будут смотреться более гармонично.