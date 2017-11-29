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    В Казани мужчину в наручниках спасли от сердечного приступа во время БДСМ-квеста

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    В Казани мужчину в наручниках спасли от сердечного приступа во время БДСМ-квеста

    В Казани мужчину в наручниках спасли от сердечного приступа во время <nobr>БДСМ-квеста</nobr>

    У жителя Казани случился сердечный приступ во время прохождения эротического квеста, на который отправила его возлюбленная.

    Жителю Казани стало плохо во время БДСМ-игр на эротическом квесте, который ему в качестве подарка на день рождения подарила подруга. Сердечный приступ у мужчины случился в момент, когда его заковали в наручники и начали хлестать в темноте плетками под крики из фильмов ужасов.

    Мужчина начал терять сознание, при этом администраторы квеста не смогли снять с него наручники, так как потеряли ключ. Закованного именинника госпитализировали в одну из больниц. Врачи констатировали у пострадавшего сильное переутомление. Сердечный приступ удалось купировать, а наручники снять, сообщает портал KazanFirst.

    Пациенту рекомендовали избегать в ближайшее время эмоциональных потрясений.

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