В Казани мужчину в наручниках спасли от сердечного приступа во время БДСМ-квеста

У жителя Казани случился сердечный приступ во время прохождения эротического квеста, на который отправила его возлюбленная.
Жителю Казани стало плохо во время БДСМ-игр на эротическом квесте, который ему в качестве подарка на день рождения подарила подруга. Сердечный приступ у мужчины случился в момент, когда его заковали в наручники и начали хлестать в темноте плетками под крики из фильмов ужасов.
Мужчина начал терять сознание, при этом администраторы квеста не смогли снять с него наручники, так как потеряли ключ. Закованного именинника госпитализировали в одну из больниц. Врачи констатировали у пострадавшего сильное переутомление. Сердечный приступ удалось купировать, а наручники снять, сообщает портал KazanFirst.
Пациенту рекомендовали избегать в ближайшее время эмоциональных потрясений.
Мужчина начал терять сознание, при этом администраторы квеста не смогли снять с него наручники, так как потеряли ключ. Закованного именинника госпитализировали в одну из больниц. Врачи констатировали у пострадавшего сильное переутомление. Сердечный приступ удалось купировать, а наручники снять, сообщает портал KazanFirst.
Пациенту рекомендовали избегать в ближайшее время эмоциональных потрясений.
Комментарии