Опознано тело моряка с потерпевшего крушение катера в Финском заливе

Сегодня родственники опознали тело Леонида Мустаева — моряка с лоцманского катера «Крутояр», который опрокинулся при столкновении с сухогрузом в районе порта «Высоцк».
Следователи установили личность моряка, тело которого было найдено на борту перевернувшегося в Финском заливе катера «Крутояр». Им оказался 25-летний механик Леонид Мустаев. К процедуре опознания привлекли его родственников.
Между тем в районе порта «Высоцк» уже вторые сутки продолжается спасательная операция. Неизвестной остается судьба одного члена экипажа. К его поиску привлекли более 150 человек.
Спасатели обследуют акваторию Финского залива с воздуха, на воде дежурят четыре судна и водолазы. Кроме того, специалисты осматривают береговую линию острова Игривый, куда после столкновения с сухогрузом отдрейфовал опрокинувшийся катер.
На борту лоцманского катера находилось три человека. Одного из них удалось спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Между тем в районе порта «Высоцк» уже вторые сутки продолжается спасательная операция. Неизвестной остается судьба одного члена экипажа. К его поиску привлекли более 150 человек.
Спасатели обследуют акваторию Финского залива с воздуха, на воде дежурят четыре судна и водолазы. Кроме того, специалисты осматривают береговую линию острова Игривый, куда после столкновения с сухогрузом отдрейфовал опрокинувшийся катер.
На борту лоцманского катера находилось три человека. Одного из них удалось спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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