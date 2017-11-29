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    Опознано тело моряка с потерпевшего крушение катера в Финском заливе

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    • Фото: Пресс-служба СК на транспорте
    Опознано тело моряка с потерпевшего крушение катера в Финском заливе

    Опознано тело моряка с потерпевшего крушение катера в Финском заливе

    Опознано тело моряка с потерпевшего крушение катера в Финском заливе
  • Фото: Пресс-служба СК на транспорте

    • Сегодня родственники опознали тело Леонида Мустаева — моряка с лоцманского катера «Крутояр», который опрокинулся при столкновении с сухогрузом в районе порта «Высоцк».

    Следователи установили личность моряка, тело которого было найдено на борту перевернувшегося в Финском заливе катера «Крутояр». Им оказался 25-летний механик Леонид Мустаев. К процедуре опознания привлекли его родственников.

    Между тем в районе порта «Высоцк» уже вторые сутки продолжается спасательная операция. Неизвестной остается судьба одного члена экипажа. К его поиску привлекли более 150 человек.

    Спасатели обследуют акваторию Финского залива с воздуха, на воде дежурят четыре судна и водолазы. Кроме того, специалисты осматривают береговую линию острова Игривый, куда после столкновения с сухогрузом отдрейфовал опрокинувшийся катер.

    На борту лоцманского катера находилось три человека. Одного из них удалось спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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