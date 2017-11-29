Жители Ленобласти просят переименовать станцию метро «Девяткино»

Тысячи подписей собрали жители высоток в Мурине, чтобы метро «Девяткино» стало «Менделеевской».

Жители деревни Мурино, больше похожей на квартал современных высоток под Петербургом, просят переименовать станцию метро «Девяткино» в «Менделеевскую». Новое название возникло после установки на Менделеевском бульваре памятника великому химику.



Люди собрали уже три тысячи подписей. Сегодня документ передали муниципальным депутатам. Они в свою очередь должны выйти с инициативой в Топонимическую комиссию. Придется спросить мнение и у метрополитена. И как заявляют некоторые эксперты, подземка, скорее всего, не одобрит смену названия.



Сегодня же инициативу по переименованию станции метро «Девяткино» раскритиковал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв. На пресс-конференции, посвященной этой теме, он заявил, что и местным муниципальным депутатам, и застройщикам необходимо решать наболевшие проблемы микрорайона Мурино — строить дороги и развивать инфраструктуру.



По мнению парламентария, тысячам жителей без разницы, как называется метро с их домами, если их детям не хватает мест в детских садах и школах. А в часы пик они вынуждены стоять в пробках на въездах и выездах из Мурина.