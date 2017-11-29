Верховный суд разрешил наказывать курящих на балконе соседей

Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсацию морального вреда с соседей, которые курят на балконе.
Суд решил, что «действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В Верховном суде подчеркнули, что Жилищный кодекс защищает права некурящих, а также сослались на статью Конституции о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. То есть гражданин может курить в своем жилье, но делать это так, чтобы табачный дым или запах не проникали в квартиры соседей, передает РИА Новости.
Таким образом был завершен спор двух жителей Новосибирска, один из которых решил через суд запретить своему соседу курить на балконе. Истец утверждал, что дым от сигарет поступает в его квартиру, что негативно сказывается на здоровье его ребенка, и требовал компенсацию морального вреда в 250 тыс. рублей. Судебный спор продолжался около двух лет.
В Верховном суде подчеркнули, что Жилищный кодекс защищает права некурящих, а также сослались на статью Конституции о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. То есть гражданин может курить в своем жилье, но делать это так, чтобы табачный дым или запах не проникали в квартиры соседей, передает РИА Новости.
Таким образом был завершен спор двух жителей Новосибирска, один из которых решил через суд запретить своему соседу курить на балконе. Истец утверждал, что дым от сигарет поступает в его квартиру, что негативно сказывается на здоровье его ребенка, и требовал компенсацию морального вреда в 250 тыс. рублей. Судебный спор продолжался около двух лет.
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