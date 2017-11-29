Московский режиссер раскрыл банду «профессиональных соседей», выживающих людей из квартир

Известный режиссер Александр Рубинштейн согласился поддержать в суде семью, которая пострадала от действий квартирных аферистов. Театральный деятель утверждает, что по вине мошенницы он также потерял трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

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Когда Александр Рубинштейн лишился квартиры, он не стал никуда обращаться. Признается, что тогда был виноват во всем сам. Но недавно он узнал, что от рук той самой мошенницы пострадала еще одна семья. И решил во что бы то не стало восстановить справедливость.



Небольшой диван, пара деревянный стульев — вот и все, что осталось от просторной квартиры в Москве. Известный театральный режиссер Александр Рубинштейн и его мать уже несколько месяцев живут у знакомых. Своих квадратных метров, рассказывает мать Рубинштейна Елена, они лишились после того, как у них дома неожиданно поселились посторонние люди — большая семья Епифанцевых.



Елена Климова: «Они взломали дверь, поменяли замки. Епифанцева проживала с пятью детьми. Как я знаю, двое родных и трое под опекой».



Режиссер признается: они долго пытались понять, как так получилось. Когда подняли все документы, выяснилось, что часть своей квартиры Елена, сама того не зная, продала, когда брала деньги в долг у некой Лилии Кузнецовой. И вместо бумаг о залоге жилья подписала договор купли-продажи. Уже новая собственница поселила в трешку якобы своих родственников. Несколько месяцев, по словам пенсионерки, они жили словно в аду. В итоге, не выдержав, съехали. Об этой неприятной истории семья никому никогда не рассказывала, пока не узнала, что Епифанцевы не только им испортили жизнь.



Пострадала еще одна семья — Новиковых. В их 4-комнатной квартире многодетная мать поселилась почти полгода назад. По документам именно она владеет половиной элитного жилья. Нежданных гостей супруги Кирилл и Татьяна, разумеется, пытались выселить, но Виктория Епифанцева уверяет: она как раз никому не мешает, а вот ей соседи житья не дают.



Александр Рубинштейн уверяет, что он, как театрал, сразу понял: Епифанцевы разыгрывают спектакль, тем самым выживая соседей. Вернуть свои квадратные метры, признается мужчина, он уже не надеется, а помочь семье Новиковых, может быть, получится. В суде по делу о квартирном мошенничестве мать и сын уже согласились выступить свидетелями.



Александр, как и адвокат Новиковых, не сомневается: Епифанцевы — так называемые «профессиональные соседи», которые сначала делают жизнь других владельцев невыносимой, а затем вынуждают за копейки продать свою долю.



Оксана Филачева, адвокат Кирилла Новикова: «В квартиры московских граждан вселяются многодетные женщины с детьми и выполняют основную функцию „выживальщиков“, постольку они (дети) не подлежат уголовной ответственности».



Показания против многодетной матери Александр Рубинштейн и его мать уже дали и в полиции. Там по этому факту сейчас также проводят проверку.