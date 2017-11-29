Скандальный порнорежиссер судится с женой из-за элитной земли у Финского залива

Российский порнорежиссер Сергей Прянишников делит в суде с женой два с половиной гектара элитной земли возле Финского залива, на которой когда-то располагались корпуса дошкольного учреждения.

Территорию в несколько гектаров мастер откровенных сцен, по словам его супруги Светлана Шевченко, перевел в свое единоличное владение. Адвокаты женщины утверждают: подделал подпись. Правда начинает обнажаться только сейчас, во время бракоразводного процесса.



По словам жены режиссера, это, пожалуй, самая дорогая земля во всей Ленинградской области. Ее Прянишников купил еще в девяностых. Когда не было ни Росреестра, ни Росимущества. Сделку провели нотариально. Часть владений порнорежиссер оформил на себя, часть — на тогда еще любимую супругу. Правда, недавно женщина узнала, что, оказывается, несколько лет назад подарила свой участок мужу. Якобы даже подписала мировое соглашение, в котором указала, что действует добровольно и не имеет никаких претензий. Но Светлана уверяет: на самом деле она свой автограф на этих документах не ставила.



Светлана Шевченко: «Основное нарушение — это подпись на мировом, которую я не ставила. Вы же понимаете, это юридические тонкости. У меня есть заключение экспертизы, где стоит не моя подпись».



Кстати, это уже не первый скандал, в котором фигурирует режиссер Прянишников. Стоит только вспомнить, какой бунт подняла петербургская интеллигенция, когда в качестве декораций для своих фильмов он использовал крейсер «Аврору», Дворцовый мост и даже памятник Петру I, который известен как «Медный всадник». Правда, режиссер уверяет, что давно отошел от дел. А что касается судебного иска, так, по его мнению, мелочно подарки забирать.



Сергей Прянишников: «Она решила эти домики мне подарить на день рождения. Она пошла к нотариусу, оформила договор, и эти домики подарились мне. Вот и вся история. Помните была такая песня: я тебе отдам все, что ты мне подарил. На сегодняшний день практически все наоборот. Я хочу забрать все, что я тебе подарила. Вот и весь спор».



Подлинность всех документов должны установить эксперты. И только тогда суд решит, кому достанется шикарный земельный участок. Пока же Прянишников размышляет, не снять ли ему новую «киноленту» про обиженных супругов, которые, не жалея себя, то и дело мстят друг другу.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.