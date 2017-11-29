В Калининград пришла футбольная лихорадка

Калининград переживает настоящий спортивный бум. В городе повсеместно открываются новые секции и современные площадки, а азам игры начинают учить даже в детских садах.

Следующим летом Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболе. Сейчас же в городе настоящий футбольный бум. В спортивные секции выстраиваются очереди. 13-летний полузащитник Михаил Мородов один из тех, кто с нетерпением ждет начала первенства. С детства влюблен в футбол и не пропускает ни одной игры своих кумиров.



Михаил Мородов: «Мой кумир Неймар, потому что у него финты, я тоже пытаюсь финты делать. И Лионель Месси».



На новой тренировочной базе для футболистов почти завершены строительные работы. Рабочим осталось закончить монтаж трибуны. Поле с искусственным газоном обошлось в 30 млн рублей, основные средства — из городского бюджета. Именно здесь во время чемпионата мира по футболу будут тренироваться профессиональные игроки перед основными матчами.



Интерес к футболу настолько высок, что детей к нему начинают приучать практически с пеленок. Самых маленьких игроков можно найти в одном из детских садов города. Самым юным спортсменам едва исполнилось 3 года. Многие из них еще не умеют хорошо говорить, но уже уверенно владеют мячом.



Задача, говорят тренеры юных футболистов, — привести детей с улицы на спортивные площадки. Проект поддержала администрация Калининграда. Все новые школы и детские сады в городе построены в соответствии с философией популяризации здорового образа жизни.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Вероники Николаевой.

