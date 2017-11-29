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    Андрей Мягков госпитализирован в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Андрей Мягков госпитализирован в Москве

    Андрей Мягков госпитализирован в Москве

    Андрей Мягков госпитализирован в Москве
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Знаменитый актер Андрей Мягков сообщил, что попал в больницу.

    При этом сам артист уточнил, что чувствует себя очень хорошо, передает агентство «Москва».

    Андрей Мягков: «Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее».

    Андрей Мягков — народный артист РСФСР. Известен зрителям по таким фильмам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и многим другим.

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