Андрей Мягков госпитализирован в Москве

Знаменитый актер Андрей Мягков сообщил, что попал в больницу.
При этом сам артист уточнил, что чувствует себя очень хорошо, передает агентство «Москва».
Андрей Мягков: «Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее».
Андрей Мягков — народный артист РСФСР. Известен зрителям по таким фильмам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и многим другим.
Андрей Мягков: «Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее».
Андрей Мягков — народный артист РСФСР. Известен зрителям по таким фильмам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и многим другим.
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