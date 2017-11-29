Россиян предупредили о мошенниках, вымогающих деньги через поддельные банковские приложения

В России клиенты банков столкнулись с новой волной мошенничества — фальшивые мобильные приложения.

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О появлении фальшивых мобильных приложений для клиентов банков сообщила компания Group-IB.



В зоне риска владельцы устройств на базе Android. Программа распространяется не через официальный магазин Google Play, а через рекламу в поисковиках. Человек скачивает программу, похожую на официальное приложение, а она требует пароль от интернет-банка и реквизиты карты. Кроме того, эти приложения перехватывают СМС о транзакциях. Эксперты рекомендуют скачивать мобильные приложения банков только с официальных ресурсов.