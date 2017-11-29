ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Песков: Путин собирается посмотреть «Легенду о Коловрате» в среду вечером

    комментировать
    Песков: Путин собирается посмотреть «Легенду о Коловрате» в среду вечером

    Песков: Путин собирается посмотреть «Легенду о Коловрате» в среду вечером

    Песков: Путин собирается посмотреть «Легенду о Коловрате» в среду вечером

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в среду вечером Путин планирует посмотреть фильм «Легенда о Коловрате».

    Дмитрий Песков: «Мы ожидаем, что в конце дня президент найдет время и посмотрит вкратце фильм „Легенда о Коловрате“, но это будет, наверное, совсем поздн».

    Песков отметил, что в мероприятии могут принять участие создатели картины, которые и предложили президенту посмотреть этот фильм. По словам пресс-секретаря, подобные предложения президенту обычно поступают в случаях, когда речь идет о масштабных проектах.

    смотретьИз былин в блокбастер: в Москве представили фильм-фэнтези «Легенда о Коловрате»
    Из былин в блокбастер: в Москве представили фильм-фэнтези «Легенда о Коловрате»
    Российский фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат 30 ноября. Лента посвящена одной из самых драматичных страниц отечественной истории — нашествию Золотой орды на Русь и подвигу боярина Евпатия Коловрата, который возглавил отряд против хана Батыя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru