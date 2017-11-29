Песков: Путин собирается посмотреть «Легенду о Коловрате» в среду вечером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в среду вечером Путин планирует посмотреть фильм «Легенда о Коловрате».
Дмитрий Песков: «Мы ожидаем, что в конце дня президент найдет время и посмотрит вкратце фильм „Легенда о Коловрате“, но это будет, наверное, совсем поздн».
Песков отметил, что в мероприятии могут принять участие создатели картины, которые и предложили президенту посмотреть этот фильм. По словам пресс-секретаря, подобные предложения президенту обычно поступают в случаях, когда речь идет о масштабных проектах.
Российский фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат 30 ноября. Лента посвящена одной из самых драматичных страниц отечественной истории — нашествию Золотой орды на Русь и подвигу боярина Евпатия Коловрата, который возглавил отряд против хана Батыя.
Песков отметил, что в мероприятии могут принять участие создатели картины, которые и предложили президенту посмотреть этот фильм. По словам пресс-секретаря, подобные предложения президенту обычно поступают в случаях, когда речь идет о масштабных проектах.
Российский фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат 30 ноября. Лента посвящена одной из самых драматичных страниц отечественной истории — нашествию Золотой орды на Русь и подвигу боярина Евпатия Коловрата, который возглавил отряд против хана Батыя.
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