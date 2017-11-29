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    Песков: на пресс-конференцию Путина пришли заявки от тысячи журналистов

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Песков: на <nobr>пресс-конференцию</nobr> Путина пришли заявки от тысячи журналистов

    Песков: на пресс-конференцию Путина пришли заявки от тысячи журналистов

    Песков: на <nobr>пресс-конференцию</nobr> Путина пришли заявки от тысячи журналистов
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Почти тысяча журналистов аккредитовалась на декабрьскую пресс-конференцию президента РФ.

    Около тысячи представителей СМИ прислали заявки на участие в пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Подготовка к пресс-конференции идет полным ходом. У нас на аккредитации есть уже почти тысяча заявок, много иностранных СМИ».

    Песков отметил, что от российских СМИ пока поступило 754 заявки. Среди журналистов других стран самыми активными оказались японцы. Также на конференцию собираются приехать много немцев, американцев, китайцев.

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