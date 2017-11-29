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    Госдума решила не отзывать делегацию из КНДР после ракетного пуска

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    Госдума решила не отзывать делегацию из КНДР после ракетного пуска

    Госдума решила не отзывать делегацию из КНДР после ракетного пуска

    Госдума решила не отзывать делегацию из КНДР после ракетного пуска

    Российская парламентская делегация по главе с Казбеком Тайсаевым останется в Северной Корее.

    Как сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отзывать делегацию из КНДР никто не будет.

    По словам депутата, члены делегации и дальше будут работать по плану и планомерно доносить позицию РФ.

    Как отмечает ТАСС, делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым, в которую вошли представители всех фракций, отправилась в Пхеньян 26 декабря. Предполагается, что парламентарии вернутся в Москву 1 декабря.

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    Напомним, ранее стало известно, что КНДР осуществила новый ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета поднялась на высоту 4,5 тысячи километров, преодолела 960 километров, после чего упала в море. Этот пуск стал первым с 15 сентября.

    При этом в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории США, и назвали испытания историческим успехом. Дональд Трамп же в очередной раз заявил, что КНДР представляет угрозу для всего мира.

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