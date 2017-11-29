Госдума решила не отзывать делегацию из КНДР после ракетного пуска

Российская парламентская делегация по главе с Казбеком Тайсаевым останется в Северной Корее.
Как сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отзывать делегацию из КНДР никто не будет.
По словам депутата, члены делегации и дальше будут работать по плану и планомерно доносить позицию РФ.
Как отмечает ТАСС, делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым, в которую вошли представители всех фракций, отправилась в Пхеньян 26 декабря. Предполагается, что парламентарии вернутся в Москву 1 декабря.
Напомним, ранее стало известно, что КНДР осуществила новый ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета поднялась на высоту 4,5 тысячи километров, преодолела 960 километров, после чего упала в море. Этот пуск стал первым с 15 сентября.
При этом в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории США, и назвали испытания историческим успехом. Дональд Трамп же в очередной раз заявил, что КНДР представляет угрозу для всего мира.
По словам депутата, члены делегации и дальше будут работать по плану и планомерно доносить позицию РФ.
Как отмечает ТАСС, делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым, в которую вошли представители всех фракций, отправилась в Пхеньян 26 декабря. Предполагается, что парламентарии вернутся в Москву 1 декабря.
Напомним, ранее стало известно, что КНДР осуществила новый ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета поднялась на высоту 4,5 тысячи километров, преодолела 960 километров, после чего упала в море. Этот пуск стал первым с 15 сентября.
При этом в Пхеньяне объявили, что запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории США, и назвали испытания историческим успехом. Дональд Трамп же в очередной раз заявил, что КНДР представляет угрозу для всего мира.
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