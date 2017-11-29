ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Центробанк: инфляция в России почти достигла дна

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова
    Центробанк: инфляция в России почти достигла дна

    Центробанк: инфляция в России почти достигла дна

    Центробанк: инфляция в России почти достигла дна
  • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова

    • Причин для дальнейшего замедления инфляции в России нет, заявили в департаменте Банка России.

    Инфляция в России находится на уровне дна, и причин дальше снижать ее нет. Об этом в среду на форуме Финансового университета заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин, передает РИА Новости.

    Андрей Липин, замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ: «Мы сейчас устойчиво достигли цели и находимся где-то около дна. Чтобы говорить о том, что инфляция будет снижаться — мы здесь не видим причин».

    Минфин и Минэкономразвития на протяжении нескольких месяцев отмечали замедление инфляции в стране. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что это позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций, но потребует дополнительных усилий по работе над «эффективностью деятельности» в банках.

    В настоящее время годовая инфляция в стране рекордно низкая: 2,4–2,5% при расчетах ЦБ в 4%. Отклонение от цели регулятор объясняет временными факторами — укреплением рубля и урожаем. ЦБ рассчитывает, что постепенно рост цен вернется к целевому уровню в 4%.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru