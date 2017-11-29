Центробанк: инфляция в России почти достигла дна

Причин для дальнейшего замедления инфляции в России нет, заявили в департаменте Банка России.
Инфляция в России находится на уровне дна, и причин дальше снижать ее нет. Об этом в среду на форуме Финансового университета заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин, передает РИА Новости.
Андрей Липин, замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ: «Мы сейчас устойчиво достигли цели и находимся где-то около дна. Чтобы говорить о том, что инфляция будет снижаться — мы здесь не видим причин».
Минфин и Минэкономразвития на протяжении нескольких месяцев отмечали замедление инфляции в стране. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что это позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций, но потребует дополнительных усилий по работе над «эффективностью деятельности» в банках.
В настоящее время годовая инфляция в стране рекордно низкая: 2,4–2,5% при расчетах ЦБ в 4%. Отклонение от цели регулятор объясняет временными факторами — укреплением рубля и урожаем. ЦБ рассчитывает, что постепенно рост цен вернется к целевому уровню в 4%.
Андрей Липин, замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ: «Мы сейчас устойчиво достигли цели и находимся где-то около дна. Чтобы говорить о том, что инфляция будет снижаться — мы здесь не видим причин».
Минфин и Минэкономразвития на протяжении нескольких месяцев отмечали замедление инфляции в стране. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что это позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций, но потребует дополнительных усилий по работе над «эффективностью деятельности» в банках.
В настоящее время годовая инфляция в стране рекордно низкая: 2,4–2,5% при расчетах ЦБ в 4%. Отклонение от цели регулятор объясняет временными факторами — укреплением рубля и урожаем. ЦБ рассчитывает, что постепенно рост цен вернется к целевому уровню в 4%.
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