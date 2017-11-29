Среда в Москве стала самым холодным днем с начала осени

Среда, 29 ноября стала в столице самым холодным днем с начала осени.
По данным столичного метеобюро, температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ в 10:00 опустилась до минус 7,5 градуса. Прежний минимум этой осени был зафиксирован 26 ноября, тогда столбик термометра в Москве показывал 7,4 градуса мороза.
Синоптики уточнили, что к полудню воздух начнет постепенно прогреваться. Ночью температура воздуха составит 4–6 градусов мороза, а днем в четверг — уже минус 1–3 градуса. В пятницу днем и в субботу температура поднимется до 2 градусов тепла. Возможны осадки с усилением ветра до 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с, передает «Интерфакс».
Синоптики уточнили, что к полудню воздух начнет постепенно прогреваться. Ночью температура воздуха составит 4–6 градусов мороза, а днем в четверг — уже минус 1–3 градуса. В пятницу днем и в субботу температура поднимется до 2 градусов тепла. Возможны осадки с усилением ветра до 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с, передает «Интерфакс».
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