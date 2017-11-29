ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Среда в Москве стала самым холодным днем с начала осени

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Среда в Москве стала самым холодным днем с начала осени

    Среда в Москве стала самым холодным днем с начала осени

    Среда в Москве стала самым холодным днем с начала осени
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Среда, 29 ноября стала в столице самым холодным днем с начала осени.

    По данным столичного метеобюро, температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ в 10:00 опустилась до минус 7,5 градуса. Прежний минимум этой осени был зафиксирован 26 ноября, тогда столбик термометра в Москве показывал 7,4 градуса мороза.

    Синоптики уточнили, что к полудню воздух начнет постепенно прогреваться. Ночью температура воздуха составит 4–6 градусов мороза, а днем в четверг — уже минус 1–3 градуса. В пятницу днем и в субботу температура поднимется до 2 градусов тепла. Возможны осадки с усилением ветра до 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с, передает «Интерфакс».

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru